Die Hallen in Thaleischweiler und Contwig standen nicht zur Verfügung. Also trugen die Handballer des TV Thaleischweiler erstmals Heimspiele in Pirmasens aus und feierten gleich zwei Siege.

Die Verbandsliga-Damen des TVT ließen Schlusslicht HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim am Samstag in der Pirmasenser Kirchberghalle beim 36:21 (19:9) nicht den Hauch einer Chance, die Verbandsliga-Männer