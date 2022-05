Nach dem spektakulären Springturnier des vergangenen Wochenendes geht es am Samstag und Sonntag etwas beschaulicher, aber wohl nicht minder spannend auf der Reitanlage des RFV Pirmasens-Winzeln zu.

Am Samstag, wenn ab 10 Uhr die Springreiter satteln, steht ein Mannschaftsspringen der Klasse A* auf dem Programm (17 Uhr). Winzeln ist eine Station des Landgestüt Zweibrücken Cups, dessen Finale im Herbst in der Rosenstadt bestritten wird. Das erste Teamspringen am 2. April im Zweibrücker Schneegestöber hatte das Vierer-Team des RFV Alsenborn gewonnen. Die Winzler waren dabei mit zwei Teams am Start, die zweite Mannschaft mit Carla Roth – die damals Tagesbeste –, Julia Reiser und Sophie Roscher verpasste nur knapp eine Platzierung.

Am Sonntag ab 10 Uhr sind die Dressurreiter an der Reihe, die Anforderungen reichen bis zur L-Klasse. Insgesamt 132 Reiter mit 184 Pferden haben sich für die zehn Prüfungen der beiden Turniertage angemeldet.