Zum Saisonabschluss in der Tischtennis-Oberliga hat der TTC Nünschweiler bei Vizemeister TTC Oggersheim mit 1:9 verloren.

Beim designierten Regionalligisten – Meister TV Nassau verzichtet seit Jahren auf sein Aufstiegsrecht – trat Nünschweiler nicht mehr in bester Besetzung an. Moritz Hammerschmidt aus der vierten (!) Mannschaft kam so zu seinem Oberliga-Debüt. „Wir waren vor dem Spiel schon sicher. Da war die Luft ein bisschen raus. Moritz hat sich tapfer geschlagen“, sagte Henry Wiche, der in Abwesenheit von Fabian Freytag Nünschweilers Nummer eins war. Vor 30 Zuschauern punktete einzig Kapitän Thomas Veith beim Stand von 0:8 gegen Sascha Gemar für seinen TTC Nünschweiler, der trotz der Niederlage mit 19:21 Zählern den fünften Tabellenplatz behauptete.

