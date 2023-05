Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der TTC Nünschweiler bewegte sich in der vergangenen, wegen der Corona-Pandemie vorzeitig beendeten Herren-Oberligasaison sportlich im hinteren Tabellendrittel. Doch in der Zuschauertabelle war der Aufsteiger die Nummer eins. In der neuen Runde, die am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Neuling SF Höhr-Grenzhausen beginnt, wird aber nur bedingt Publikum zugelassen.

Der für Tischtennis-Verhältnisse große Zuschauerzuspruch war in der vergangenen Saison ein erheblicher Pluspunkt für den TTC, der bei Heimspielen in der engen Halle am Füllengarten