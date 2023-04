Die Verbandsliga-Handballer der Turnerschaft Rodalben können am vorletzten Spieltag den Aufstieg perfekt machen. Durch einen Sieg am Samstag bei der noch abstiegsbedrohten HSG Mutterstadt/Ruchheim (Anwurf: 18 Uhr, TSG-Halle Mutterstadt) wäre die direkte Rückkehr in die Pfalzliga in trockenen Tüchern.

Da am vergangenen Spieltag Konkurrent TV Edigheim mit 34:38 bei der HSG Trifels verlor, hat sich die Lage der TSR erheblich verbessert. Gewinnen die Rodalber am Samstag beim Tabellenneunten, ist die Vizemeisterschaft und damit der Direktaufstieg gesichert. Zwar könnte Edigheim im Falle einer TSR-Niederlage im letzten Spiel gegen den bereits feststehenden Meister SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam noch nach Punkten aufschließen, aber dann würde die TSR nach zwei Siegen beim direkten Vergleich bessere Karten haben.

Verliert die TSR bei der HSG und Edigheim gewinnt sein Heimspiel gegen den Tabellenfünften TuS Kaiserslautern-Dansenberg III, kommt es am letzten Spieltag zum großen Finale im Heimspiel gegen den Meister, während Edigheim bei Schlusslicht TV Dahn wohl vor einer machbaren Aufgabe steht.

Zuversichtlich geht TSR-Coach Sebastian Wächter die Aufgabe an und unterstreicht: „Die Mannschaft hat im Training und im Testspiel gegen Dansenberg gut mitgezogen. Alle sind fokussiert auf den Sieg und nicht gewillt, den Druck für das letzte Spiel aufzuheben. Erfreulich ist, dass Jonas Goll nach längerer Verletzungspause schon zweimal mittrainieren konnte und daher wieder auflaufen wird.“