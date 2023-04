Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Damit ist der SC Hauenstein endgültig raus aus dem Rennen um den Aufstieg in die Fußball-Verbandsliga: Der Sportclub verlor am Mittwochabend in der Landesliga West sein Nachholspiel gegen den TSC Zweibrücken mit 0:2 (0:0).

Damit zogen die Zweibrücker in der Tabelle an Hauenstein vorbei auf den sechsten Platz. Der Sportclub, bei dem sich das Fehlen des beruflich verhinderten Kapitäns Christof Seibel sehr bemerkbar