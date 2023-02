Auch der TV Wörth hat die B-Jugend-Handballerinnen der TS Rodalben nicht stoppen können.

Mit einem 31:21 (13:9) am Mittwochabend in eigener Halle gegen den Tabellenfünften vom Rhein verteidigte die Turnerschaft die Tabellenführung in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar.

„Am Anfang konnten wir uns nicht so richtig absetzen. Wörths offensive Abwehr lag uns nicht. Wir tun uns da schwer, von Trainerseite her nicht verständlich“, monierte TSR-Trainerin Yvonne Schäfer, lobte aber andererseits: „Unser Prunkstück ist momentan die Abwehr.“ Nach dem 13:9 habe sich ihr Team in der zweiten Halbzeit mehr bewegt und nicht mehr viel zugelassen.

Entscheidende Duelle

Für die TSR-Mädels (22:2 Punkte) stehen in den kommenden zehn Tagen die entscheidenden Duelle an. Am Samstag spielen sie ab 16.45 Uhr bei der HSG Wittlich (20:4), und eine Woche drauf steht das Spiel gegen Mainz-Bretzenheim (20:4) an.

SO SPIELTEN SIE

TS Rodalben: Allgaier - Heyner (1), Allmeier (6), Madeleine Schäfer (10/2) - Beneke (4), Kleber (1) - Lütke Streine (4); Binder (1), Ana Fe Müller (4), Bauer, Unkelbach, Giesbrecht