Erneut wurde in Pirmasens ein älterer Mann Opfer eines Betrugs an einem Geldautomaten. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 83-Jährige am Sonntag gegen 12.40 Uhr in der Sparda-Bank in der Schlossstraße Kontoauszüge abholen. Beim Verlassen der Bank wurde er von einem Mann angesprochen. Der mutmaßliche Trickbetrüger forderte den 83-Jährigen auf, zurück in die Bank zu gehen, da weitere seiner Auszüge ausgedruckt würden. Dazu müsse er nochmals die Karte einführen und die PIN eingeben. Als sich nichts tat, wollte der Senior seine Karte wieder aus dem Ausgabeschacht entnehmen. Sowohl die Karte als auch der Fremde waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr da. Da der ältere Mann davon ausging, dass der Automat die Karte einbehalten hatte, meldete er dies erst am nächsten Tag bei der Bank. Dort wurde dann festgestellt, dass bereits drei Mal höhere Beträge in einer anderen Bank in Pirmasens mit der Karte abgehoben worden waren. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: circa 40 bis 50 Jahre alt, mitteleuropäischer Typus, schlank, schwarzes, volles, oben hochstehendes Haar, leichter Oberlippenbart. Er trug ein helles Hemd und sprach akzentfreies Deutsch.