Alexander Hever (36) und Pascal König (32) trainieren in der kommenden Saison die zweite Mannschaft des FK Petersberg, die aktuell in einer Spielgemeinschaft mit dem FC Fehrbach in der B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken West am Ball ist. Hever kehrt vom FC Ruppertsweiler zu den Schwarz-Gelben zurück, für die er 18 Jahre lang aktiv gewesen war. Derzeit führt König als Coach, gemeinsam mit Patrick Geenen, die SG Petersberg/Fehrbach II durch die Saison. Geenen wird aber auf eigenen Wunsch zukünftig nur noch als Spieler zur Verfügung sehen.