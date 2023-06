Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Fußball-Bezirksligisten FK Clausen und SC Weselberg gehen mit unterschiedlicher Zielsetzung in die letzten vier Saisonspiele. Der FKC kämpft in der Abstiegsrunde zu Hause gegen den direkten Konkurrenten ASV Winnweiler am Sonntag ab 15 Uhr um den Klassenverbleib. Der SC Weselberg benötigt im Heimspiel gegen die TSG Trippstadt (Sonntag, 15.15 Uhr) drei Punkte, um Platz eins in der Aufstiegsrunde zu verteidigen.

Aktuell liegt Clausen auf dem drittletzten Platz, der Rückstand auf den ersten sicheren Nichtabstiegsplatz beträgt drei Zähler. „Für uns ist jetzt jedes Spiel ein Sechs-Punkte-Spiel.