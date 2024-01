Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die 46. Pirmasenser Stadtmeisterschaft um den RHEINPFALZ-Pokal wird am Mittwoch ab 18.30 Uhr in der Wasgauhalle mit dem zweiten Vorrundenabend fortgesetzt. Sechs Mannschaften bewerben sich in Gruppe B um den Einzug in die Endrunde am Freitag.

Beim Ausrichter der Pirmasenser Hallenfußball-Stadtmeisterschaft, dem SV Erlenbrunn , endet im Sommer eine kleine Ära. Nach sechs Jahren als Trainer in seinem Heimatverein