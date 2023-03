Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Steigt der SV Obersimten zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in die Fußball-Bezirksliga auf? Eine erste Antwort auf diese Frage gibt es am Sonntag (Anstoß: 16 Uhr), wenn in Reichenbach die 90 Minuten im Duell mit dem TuS Göllheim absolviert sind.

In der Runde der drei westpfälzischen A-Klasse-Vizemeister ist Göllheim der erste Gegner der Obersimter. Je nach Ausgang der Partie spielt der SVO dann am kommenden Donnerstag oder am Sonntag,