Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Miguel Deho verlässt zum Saisonende den SV Hermersberg und wechselt zum FK Pirmasens. Am Sonntag (15 Uhr) steht in der Fußball-Verbandsliga das Derby zwischen dem SVH und dem FKP II an – für Deho nach eigenen Worten „ein ganz besonderes Spiel“.

„Wir haben schon oft gegen den FKP gespielt, aber jetzt ist es eine andere Situation“, erläutert der 24-jährige Bürokaufmann. Er sehe es bei seinem künftigen