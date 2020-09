Gute Nachrichten für den SV Erlenbrunn. Für den Umbau seiner Sportanlage bekommt er Geld von der Stadt. Der Hauptausschuss hat sich in seiner Sitzung am Montag dafür ausgesprochen, den Umbau des Hartplatzes in einen Naturrasenplatz zu fördern. Die Gesamtkosten für diese Arbeiten liegen bei rund 487.000 Euro. Die Aufsichtsbehörde hält diesen Betrag für angemessen. Deshalb hat das Land bereits signalisiert, sich mit 98.000 Euro an den Kosten zu beteiligen. Die Stadt Pirmasens fördert den Bau von Sportstätten in der Regel mit einer Summe, die der Hälfte der Landesmittel entspricht, also in diesem Fall mit 49.000 Euro. Die Auszahlung an den SV Erlenbrunn erfolgt abhängig vom Baufortschritt. Der Bau der Anlage zieht sich schon länger hin. Noch im vergangenen Jahr waren die Vereinsverantwortlichen davon ausgegangen, dass die Arbeiten im März diesen Jahres beginnen. Damals war auch noch von deutlich niedrigeren Kosten die Rede. Im Raum stand eine Summe von 300.000 bis 350.000 Euro.