Sicherlich auch auf Grund der Baustellensituation in der Strobelallee und der Ottostraße parken in der Strobelallee immer mehr Fahrzeuge verbotswidrig zwischen den Bäumen. Das Garten- und Friedhofsamt weist darauf hin, dass das Befahren des Wurzelbereiches auf Dauer zu Schäden und schlimmstenfalls zum Absterben der Bäume führt. Bei den Linden in der Strobelallee handelt es sich per Rechtsverordnung um geschützte Bäume. Während der Baumaßnahme werden die Arbeiten in den Wurzelbereichen von den Baumkontrolleuren des Garten- und Friedhofamtes intensiv betreut. Die Bürger werden gebeten, zum Schutz der Bäume nicht mehr in den Zwischenbereichen zu parken. Das Ordnungsamt werde die Parksituation auf die Beachtung kontrollieren und ein verbotswidriges Parken ahnden.