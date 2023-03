„Es trifft wieder die Bürger“, kommentierte Erfweilers Bürgermeister Walter Schwartz in der Ratssitzung am Donnerstag die vom Land vorgeschriebene Erhöhung der Grundsteuern und Gewerbesteuer. Wie in anderen Gemeinden auch, muss Erfweiler die Steuern erhöhen, um Gelder zur Tilgung der Kassenkredite vom Land zu erhalten. Auch künftige Fördermittel würden an die Steuererhöhung geknüpft, gab Schwartz zu bedenken.

Die Steuererhöhung wird der Gemeinde zusätzlich 30.000 Euro an Grundsteuer B, 7000 Euro an Gewerbesteuer und 180 Euro bei der Grundsteuer A einbringen. „Das reicht doch wieder nicht“, meinte Schwartz, der eine grundsätzliche Änderung der Gemeindefinanzen und mehr Geld vom Land fordert. Die jetzige Erhöhung werde durch eine steigende Kreisumlage wieder aufgefressen, fürchtet der Ortschef. kka