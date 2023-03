Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Wir brauchen ganz dringend Azubis.“ So klar bringt Marcel Bayer von Solor auf den Punkt, was viele Firmen am Freitagvormittag ins International Shoe Competence Center nach Pirmasens gelockt hat. Mit dem Interesse der Schüler an einer Ausbildung sind nicht alle zufrieden.

Auf der Messe Step up shoes zeigten die Firmen Schülern aus der Region, was es bedeutet, Schuhe zu fertigen und welche Möglichkeiten eine Ausbildung in der Branche bietet. Das Spektrum ist groß: