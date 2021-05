Soll der Winzler-Tor-Platz künftig nach dem aus Pirmasens stammenden und in die USA emigrierten Juden Walter Slodki benannt werden? Darüber hat der Stadtrat am Montag außerordentlich kontrovers diskutiert. Warum eigentlich?

Seit weit über zehn Jahren kursiert die Idee, den Platz nach Walter Slodki zu benennen. Der hatte 1984 2000 Mark spendiert, um den platz zu begrünen. Außerdem spendete er viele Jahre einen Preis für die besten Abiturienten des Leibniz-Gymnasiums und weitere Geldbeträge für die Stadt und seine ehemalige Schule. Nachdem der Platz nun neu gestaltet wurde, forderte die Linke-Partei ihn noch vor dem Sommerpause nach dem 2013 verstorbenen Slodki zu benennen.

Dieser Antrag sorgte vor allem wegen seiner Begründung für hitzige Wortgefechte. Darin wurde nämlich die „längst überfällige Umbenennung“ des Platzes mit der kürzlich beschlossenen Umbenennung der Kirchbergschule verknüpft. Die soll Käthe-Dassler-Schule heißen. Aus Sicht der Linken-Partei ist das beschämend, weil der Dassler-Konzern „eng mit dem Nationalsozialismus verbunden war“.

Stefanie Eyrisch (CDU) sprach sich für eine Würdigung von Slodki aus, stellte aber im Stadtrat infrage, ob der Platz dafür geeignet sei. Den Brückenschlag zur Kirchbergschule nannte sie „unredlich“ und kündigte kurzerhand an, dass die CDU den Antrag ablehnen werde. Die Begründung des Antrags diskreditiere die Kirchbergschule und deren Lehrkräfte, sagte Eyrisch. Für sie sei die Begründung Teil des Antrags und der könne sie nicht folgen

Frank Eschrich (Linke-Partei) zeigte sich „erschüttert“, dass die CDU nach 20 Jahren plötzlich vorschlage, den Platz nicht nach Slodki zu benennen. „Ich schäme mich für den Stadtrat“, polterte der Linke-Politiker und drohte kurzerhand damit, noch am Abend die Tochter von Slodki in den USA über das aus seiner Sicht unwürdige und peinliche Verhalten des Pirmasenser Stadtrates zu unterrichten. Brigitte Freihold (Linke-Partei) nannte Eyrischs Argument, dass der Name „Winzler-Tor-Platz“ im Volksmund tradiert sei, eine „faule Ausrede“, schließlich handele es sich auch bei der Kirchbergschule um eine fest im Sprachgebrauch verankerte Bezeichnung.

SPD-Urgestein Gerd Hussong erinnerte daran, dass schon die Oberbürgermeister Krekeler und Matheis davon gesprochen hatten, den Platz umzubenennen. Die SPD wolle dem Antrag zustimmen und „an dem Vorhaben nicht rütteln“. Er beklagte, das Gefecht im Stadtrat werde der Sache nicht gerecht. Es sei keine würdige Diskussion

AfD-Sprecher Ferdinand Weber erinnerte daran, dass eigentlich schon alles beschlossen sei. Er brachte erstmals die Idee ins Spiel, die Debatte zu vertagen – und weniger emotional zu führen.

Beigeordneter Denis Clauer (CDU) brachte konkret den Vorschlag ein, in der kommenden Sitzung eine Entscheidung über eine passende Ehrung von Walter Slodki zu treffen. Unabhängig davon sei er dafür, am Winzler Tor eine Tafel anzubringen, die an Slodki und dessen Spende erinnere. Ex-OB Bernhard Matheis (CDU) sagte, es sei nicht gut, wenn der Stadtrat eigentlich einig sei, aber ein Antrag wegen seiner Begründung abgelehnt werde. Er schlug vor im Ältestenrat bis zur nächsten Stadtratssitzung eine Lösung zu finden, wie Slodki geehrt werden könne, die von allen Fraktionen getragen wird. Wörtlich sprach er von einer „Denkpause“. Nachdem auch OB Markus Zwick (CDU) eindringlich an die Linke-Partei appellierte, zeigte die sich einverstanden, ihren Antrag bis zur Juni-Sitzung zurückzustellen.