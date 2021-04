Ohne Diskussion aber mit Gegenstimmen genehmigte am Montag der Stadtrat den Start des Bebauungsplanverfahrens für ein Gewerbegebiet am Pirmasenser Weg in Fehrbach.

Die als „Auf der Brach“ bezeichnete Fläche erstreckt sich ringsum den vorhandenen Standort einer Lkw-Werkstatt und soll laut der Planung mit einer ringförmigen Straße rund um die Werkstatt erschlossen werden. Zu den Wohnhäusern am Pirmasenser Weg ist ein Grünstreifen als Schutz vorgesehen.

Im Fehrbacher Ortsbeirat hatte es Bedenken wegen der Belastung für die Anwohner des Pirmasenser Wegs gegeben. Durch die Ringstraße wird es künftig jedoch möglich sein, dass der Lkw-Lieferverkehr für den Hornbach-Baumarkt über das Industriegebiet abfließen kann und nicht durch Fehrbach. Im Stadtrat stimmten 36 Ratsmitglieder für das Baugebiet, fünf dagegen. Ein Ratsmitglied enthielt sich. Ebenfalls mit Gegenstimmen wurde der Bebauungsplan für das Industriegebiet östlich der B10 vom Stadtrat am Montag genehmigt. Die Fläche von der Müllverbrennungsanlage bis einschließlich der früheren Schulsportplätze soll für Industriebetriebe nutzbar werden. Hier dürfen sich jedoch nur Betriebe ansiedeln, die keine nennenswerten Lärmemissionen in der Nacht verursachen, da die vorhandenen Betriebe wie Profine oder die Müllverbrennung schon genug Geräusch emittieren.