Im Städtischen Krankenhaus gilt an den Standorten Rodalben und Pirmasens ab Mittwoch, 12. Oktober, ein Besuchsverbot.

„Innerhalb der letzten zehn Tage hat die Inzidenz der an Covid-19 erkrankten Bürger sowie die Zahl der in unserem Haus zu behandelnden Patienten drastisch zugenommen“, begründet Krankenhaus-Geschäftsführer Martin Forster den Schritt. Ausnahmen des Besuchsverbots seien möglich für den Besuch von kritisch Erkrankten und Sterbenden, die Begleitung von Geburten und den Besuch von Kindern auf der Kinderstation. Voraussetzung hierfür ist, dass im Vorfeld die Zustimmung des behandelnden Stationsarztes eingeholt wurde, in zeitlich dringenden Fällen auch von der pflegerischen Schichtleitung auf Station oder der Dienst habenden Hebamme im Kreißsaal.

Die Besucher müssen zudem verschärfte Regeln einhalten. Maximal dürfen Patienten täglich einen Besucher empfangen, bei kritisch Erkrankten und Sterbenden seien aber nach Rücksprache Ausnahmen möglich. Zudem muss ein gültiger, negativer Coronatest vorgelegt und während des gesamten Besuchs eine FFP2-Maske getragen werden. Der Besuch der Kantine ist nur kurzfristig möglich, um Getränke oder Essen zu kaufen, ein weiterer Aufenthalt für den Verzehr ist nicht gestattet und nur den Mitarbeitern vorbehalten, teilt Forster mit.