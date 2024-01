Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach einer sechsjährigen Pause touren die Sportfreunde Stiller mit neuen Songs durch die Lande, am 26. Januar spielen sie in der Kammgarn in Kaiserslautern. Sänger Peter Brugger erzählt Wolfgang Scheidt, dass die Pause für den Fortbestand der Band Gold wert war, wie wichtig Texte für die Band sind und wie sehr er es liebt, live auf der Bühne zu stehen – am liebsten wenn nicht gerade ein wichtiges Fußball-Spiel läuft.

Peter, du bist mit Mehmet Scholl befreundet und FC-Bayern-Fan. Was glaubst du: Spielt der 1. FC Kaiserslautern nächste Saison wieder erstklassig, und es kommt wieder zum Bundesliga-Klassiker FCB gegen FCK im Fritz-Walter-Stadion?

Ich