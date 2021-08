Wie sehr die Menschen sich nach Geselligkeit und unbeschwerter Unterhaltung sehnen, zeigte die Spenglerkerwe am Wochenende, die nicht nur Niedersimter, sondern jede Menge Gäste aus der ganzen Stadt und dem Umland in den Vorort lockte.

Das Gelände von Jakel Bosserts Ponywelt erwies sich als optimal für die Festtage, konnte man doch hier nicht nur nach Herzenslust feiern und musizieren, sondern auch die Corona-Vorgaben problemlos umsetzen. Straußbuben (und -Mädchen), die Simter Spengler und der örtliche Spielmannszug belebten gemeinsam eine Veranstaltung wieder, die offensichtlich genau den Geschmack der Gäste traf.

„Es war ein unbeschreiblich tolles Gefühl, wieder spielen zu dürfen“, so Jakel Bossert, der mit seinen Musikern vorab durch Niedersimten marschierte und viel positives Echo an jeder Straßenecke erhielt. „Das hat sich angefühlt wie bei einem echten Umzug“, schwärmte Bossert – ein kompletter Umzug war jedoch aufgrund der Schutzbestimmungen nicht durchführbar gewesen. Das Sportplatzgelände füllte sich schnell an den Festtagen, als ein buntes Unterhaltungsprogramm die Gäste lange verweilen ließ.

Dabei war es sowohl für den Niedersimter Fanfaren- und Spielmannszug als auch für die „Schlabbeflicker“ und den Musikzug aus Olsbrücken nach langer Zeit der erste öffentliche Auftritt und damit ein unvergesslicher Moment. Im Verlauf der Spenglerkerwe übergaben die Spengler das von ihnen ersonnene neue Simter Fabeltier, die „Fleddergrott“, an die Ponywelt, wo es nun in vielen Variationen erworben werden konnte.