Im Skatepark des Strecktals haben wir Fabian Popescu getroffen. Spontan hat der Jugendliche mit uns über seine Hobbys und seine Vorstellungen gesprochen, wie der Skatepark zukünftig aussehen soll.

Kannst Sie uns kurz etwas über Sich erzählen?

Ich bin Fabian, 15 Jahre alt und Schüler am Hugo-Ball-Gymnasium. Mein liebstes Hobby ist Sport aller Art.

Die Inliner haben Sie ja schon an den Füßen! Wie lange skaten Sie denn schon?

Das hat ganz früh bei mir angefangen – das sind jetzt bestimmt schon zehn Jahre. Im Frühjahr und Sommer skate ich eigentlich immer, weil da das Wetter besser ist.

Die Skateanlage hier soll ja neu gemacht werden. Haben Sie davon schon gehört?

Nein, davon habe ich noch nichts gehört, aber das ist eine sehr gute Idee. Hier ist ja alles schon ziemlich alt und auch einiges ist kaputt. Das ist mir schon öfter aufgefallen. Ich bin hier oft mit meinen Freunden oder mit der Familie.

Was wären denn Ihre Wünsche bezüglich der Skateanlage?

Neue Rampen wären toll. Solche, die schon hier sind, aber vielleicht ein bisschen größer. Und Rampen, die auch für Räder geeignet sind, wären auch prima. Es wäre außerdem gut, wenn man ältere Jugendliche von kleineren Kindern räumlich trennen könnte, damit sie sich nicht mehr so oft beim Skaten begegnen. Die Kleinen sind da oft schon bei Unfällen verletzt worden.

Vorhin haben Sie gesagt, Sport sei Ihr großes Hobby. Was machen Sie denn noch außer Skaten?

Fußball, Volleyball, Basketball – und Schach. Das ist ja auch eine Sportart. Ich mache eigentlich alle möglichen Sportarten.

Sind Sie da auch in einem oder gleich in mehreren Vereinen?

Nein, das mache ich alles nur in der Schule.