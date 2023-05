Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das war schon mal nicht schlecht: In erstaunlicher Frühform hat sich der FK Pirmasens im ersten Saison-Testspiel präsentiert. Das Duell mit Viktoria Aschaffenburg endete am Samstag 2:2 (2:1). Bei der Partie in Bellheim trugen sieben Akteure erstmals das FKP-Trikot. Drei von ihnen ringen noch um einen Vertrag.

Effizienz war nicht seit jeher die ureigene Stärke von Dennis Krob. Seine im Laufe der Rückrunde wiederentdeckte Torgefahr hat der 28-Jährige allerdings offenkundig über die kurze Sommerpause