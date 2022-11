RIESCHWEILER-MÜHLBACH. Obwohl die abstiegsbedrohte SG Rieschweiler am vergangenen Sonntag in der Fußball-Landesliga mit 3:0 gegen den SC Weselberg gewonnen hat, wechselt sie zum zweiten Mal in dieser Saison den Trainer.

VON BENJAMIN HAAG

Björn Hüther, der die SGR bereits jahrelang in der Verbandsliga coachte, ist ab 1. Dezember Trainer der ersten SGR-Mannschaft und damit Nachfolger von Marcus Eiser, der Mitte August den zurückgetretenen Patrick Hildebrandt abgelöst hatte. Eiser macht in Rieschweiler als A-Jugend-Trainer weiter.

„Wieder normale Trainerstruktur“

„Wir wollten wieder eine normale Trainerstruktur. Wir sind Marcus sehr dankbar. Es hat auch mit den Ergebnissen nichts zu tun, das sieht man auch daran, dass wir zuletzt gewonnen haben. Es war gut und wichtig, dass Marcus in höchster Not nach dem Rücktritt von Patrick Hildebrandt zum Saisonbeginn eingesprungen ist“, sagte Vorstandsmitglied Tobias Weis.

Wichtig sei es den Verantwortlichen in Rieschweiler gewesen, dass eine Person für das Traineramt gefunden werde, die den Verein in- und auswendig kenne. Weis: „Wir sind seit 2019 im freien Fall. Das wollen wir jetzt stoppen. Wir wollten jemanden an Bord holen, der sich im Verein auskennt.“ Er könne sich zudem vorstellen, dass der bestens vernetzte Hüther auch Spieler für den Verein gewinnen könne. „Es kann sein, dass in der Winterpause Spieler dazu kommen. Aber das ist extrem schwierig“, merkte Weis an.