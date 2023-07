Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Erst am 8. Juni mit dem 7:0-Sieg im dritten Aufstiegsspiel gegen den FC Schmittweiler-Callbach war für die SG Eppenbrunn die Saison 2022/23 beendet. Die damit in die Fußball-Landesliga zurückgekehrte SGE begann daher erst am 7. Juli und damit später als die Konkurrenz mit der Vorbereitung auf die neue Runde.

„Es war eine schwere Aufgabe, nach dem Abstieg die sofortige Rückkehr zu schaffen. Hätten wir es nicht gepackt, wäre es in der neuen Spielzeit sicher noch schwieriger geworden“,