Der Verein „Parlamentwatch“, der das Internetportal www.abgeordnetenwatch.de betreibt, hat seine aktuelle Liste mit Schulnoten für Bundestagsabgeordnete veröffentlicht. Darin schneidet die SPD-Abgeordnete Angelika Glöckner mit der Note „sehr gut“ ab. Im Ranking aller 37 rheinland-pfälzischen Abgeordneten landet sie damit auf Rang 5. Grundlage des Rankings bildet dabei die Anzahl der beantworteten Bürgeranfragen, die via abgeordnetenwatch.de in der laufenden Wahlperiode an die Abgeordneten herangetragen wurden. Glöckner und ihr Team haben demnach alle 18 an sie gestellten Fragen beantwortet. „Für meine Mitarbeiter und mich ist das eine tolle Bestätigung unserer täglichen Arbeit“, sagt Glöckner. Die Bürger hätten ein Recht darauf, „dass wir in der Politik nachvollziehbar arbeiten, Rede und Antwort stehen und als Ansprechpartner für sie da sind.“

Auch die Pirmasenser Bundestagsabgeordnete der Linken, Brigitte Freihold, bekam vom Verein „Parlamentwatch“ die Note sehr gut. An sie waren sechs Fragen gerichtet, die sie alle beantwortet hat. Schlechter schnitt die CDU-Abgeordnete Anita Schäfer ab, sie hatte laut „Parlamentwatch“ keine der an sie gerichteten Fragen beantwortet, dafür gab’s die Note „ungenügend“.