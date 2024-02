Der Schuhhändler Schuh-Welt in Waldfischbach-Burgalben ist in finanziellen Schwierigkeiten. Das Amtsgericht Pirmasens hat jetzt dem Antrag des Unternehmens auf Restrukturierung in Eigenverwaltung entsprochen und das vorläufige Verfahren angeordnet. Damit soll eine Insolvenz abgewendet werden. Schuh-Welt unterhält in der Pfalz neben dem Stammsitz noch drei Filialen in Kaiserslautern und eine in Frankenthal. Markenschuhe, Pflegeprodukte, Textil- und Lederwaren vertreibt es auch an Standorten in Hessen. „Das Unternehmen nutzt die Möglichkeiten des Verfahrens in Eigenverwaltung, um sich für die Zukunft neu aufzustellen. Der Geschäftsbetrieb wird fortgeführt“, sagt Geschäftsführerin Monika Carvalho. Die Gehälter der 80 Mitarbeiter sind durch das Insolvenzgeld bis April gesichert. Gründe für die Schieflage seien die gesamtwirtschaftlich schwierige Lage, die zurückgegangene Nachfrage bei gleichzeitig gestiegenen Kosten für Energie, Miete und sonstige Dienstleistungen. Die Corona-Krise, der Ukraine-Krieg und die Inflation haben seit 2022 zu einer Insolvenzwelle im deutschen Schuhhandel geführt. Filialisten wie Görtz, Salamander und Reno, der seine Wurzeln in der Südwestpfalz hatte, schlossen einen Großteil ihrer Filialen.

