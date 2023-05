Der TSV Schott Mainz hat als Meister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar den direkten Wiederaufstieg in die Fußball-Regionalliga geschafft. Die Mannschaft von Trainer Aydin Ay verteidigte durch ein 4:1 am letzten Spieltag gegen den FK Pirmasens Rang eins vor der TuS Koblenz, die vor 2641 Zuschauern den FV Diefflen mit 1:0 schlug und nun in zwei Aufstiegsspielen auf den Vizemeister der Oberliga Baden-Württemberg, die SG Sonnenhof Großaspach, trifft. Der FKP hatte vor dem 1:0 der Mainzer zwei dicke Chancen, selbst in Führung zu gehen. Der später verletzt ausgeschiedene Daniel Bohl traf den Innenpfosten. Nach der Roten Karte für Luca Eichhorn wegen einer Tätlichkeit und dem 2:0 kurz vor der Pause war die Partie fast schon gelaufen. Niklas Doll traf nach schöner Vorarbeit von Maurice Schnell noch für den Tabellendritten aus der Pfalz.