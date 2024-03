Mit rund 900 Besuchern zur Halbzeit ist die Retrospektive von Boris Eldagsen auf dem Weg zu einer der erfolgreichsten Ausstellungen in der Alten Post zu werden.

Der 1970 in Pirmasens geborene Eldagsen zeigt in der Ausstellung Zeichnungen, Fotos und Videos von 1988 bis heute. Weltweit ist Eldagsen aktuell stark gefragt als Künstler und Experte in Sachen Künstlicher Intelligenz (KI), seit er mit einem komplett im Computer erzeugten Foto einen internationalen Fotokunstpreis gewann und diesen ablehnte, um auf die Gefahren der neuen Technik aufmerksam zu machen. Die Ausstellung lockt viele Besucher aus der weiteren Region an. Kunstinteressierte aus Frankfurt, Karlsruhe oder Heidelberg reisen extra wegen der Retrospektive von Eldagsen an. Eine Gruppe junger Künstler aus München kam am Sonntag, um die Ausstellung zu sehen. Geöffnet ist die vom Kunstverein Pirmasens und der Stadt organisierte Ausstellung noch bis zum 7. April, mittwochs bis sonntags von 10 bis 17 Uhr.