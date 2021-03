Erst Warnung, dann Entwarnung, aber noch keine Sicherheit: In der Fußball-Regionalliga wird am Samstag um 14 Uhr vermutlich die Partie TSG Balingen gegen FK Pirmasens angepfiffen.

Am Donnerstagvormittag setzte die TSG den FKP davon in Kenntnis, dass in der Großen Kreisstadt im Zollernalbkreis Schnee liege und deshalb die Austragung des Spiels gefährdet sei. FKP-Geschäftsstellenleiter Christoph Radtke informierte daraufhin die Pirmasenser Trainer und Spieler, denen im Fall einer Absage ein Nachholtermin am nächsten Dienstag drohen würde – was für den einen oder anderen schwierig mit den hauptberuflichen Pflichten vereinbar sein könnte.

Doch im Laufe des Tages taute der Schnee, und am Abend hieß es aus Balingen, dass wahrscheinlich gespielt werden kann, auch wenn es gemäß der Wetterprognose noch einmal schneien wird. Radtke: „Am Freitag wird es dort um 13 Uhr noch eine Platzbegehung geben.“