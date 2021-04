Die Pirmasenser Schulen müssen sich ab Montag womöglich auf Heimunterricht beschränken. Sicher ist das aber nicht. Das neue Bundesinfektionsschutzgesetz – das am Donnerstag vom Bundesrat gebilligt und von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterschrieben wurde – sieht vor, dass Heimunterricht in Städten und Kreisen angeordnet wird, die über einem Inzidenzwert von 165 liegen. Pirmasens lag am Donnerstag bei 179.

Das Gesetz muss noch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden, bevor es in Kraft tritt. Oberbürgermeister Markus Zwick hat sich mit den Leitern der Pirmasenser Schulen beraten und will sich am Freitag mit Thomas Linnertz, Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion abstimmen. Danach will die Verwaltung berichten, ob Schüler und Kita-Kinder ab Montag zu Hause bleiben.