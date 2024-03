Ein Plastik-Rollcontainer hat am Donnerstagabend kurz nach 22 Uhr in Rodalben gebrannt. Wie die Polizei informiert, wurden in einem Metalleimer in der Nähe brennende Holzstücke gefunden. Außerdem wurde zuvor eine Gruppe von zehn Jugendlichen im Bereich der Marienbrücke gesehen. Hinweise nimmt die Polizei Pirmasens unter 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de entgegen. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro beziffert. Die Feuerwehr war mit fünf Kräften ausgerückt, um den Brand zu löschen.