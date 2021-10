Geht die emotionale Achterbahnfahrt weiter? Nach klarer Niederlage gegen Dudenhofen/ Schifferstadt und knappem Sieg gegen Landau/Land in den ersten beiden Saisonspielen gastieren die Pfalzliga-Handballer der TS Rodalben am Sonntag (18 Uhr) bei der TG Waldsee, die schon dreimal gespielt und dreimal verloren hat.

„Für uns ein wichtiges Spiel, geht es doch gegen einen vermeintlichen Mitkonkurrenten im Abstiegskampf“, unterstreicht TSR-Trainer Jonas Baumgart und merkt weiter an: „Nach den Videoanalysen haben wir erkannt, dass wir mehr Angriffstiefe brauchen. Des Weiteren müssen die Disziplin und das Tempo vorne verstärkt werden.“ Allerdings stehen ihm nach einer Reihe krankheitsbedingter Absagen maximal zehn Spieler aus seinem 20er-Kader zur Verfügung. Dies wirkte sich auch extrem auf die Trainingsbedingungen aus. Einzig positiv ist da das Engagement des Frauentrainers Björn Stoll und des ehemaligen Coachs Johannes Matheis, die sich öfter an den Übungsabenden beteiligen.

Waldsee befinde sich wie die TSR in einem „Verjüngungsprozess“, so TG-Coach Benny Wingerter, der mehrere A-Jugendspieler einbaut. Ihm fehlen der am Knie verletzte Torgarant Marcel Knittel und Niklas Eckrich (Auslandssemester). „Unsere 6:0-Abwehr muss sich noch besser einspielen“, erklärt Wingerter den Start mit drei Niederlagen.