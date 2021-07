In Pirmasens lässt sich Schuhgeschichte bis heute auf Schritt und Tritt erleben. Oberbürgermeister Markus Zwick und Stadtarchivarin Heike Wittmer nehmen die RHEINPFALZ-Leser am Donnerstag, 15. Juli, ab 14 Uhr mit auf eine Tour durch das Pirmasenser Gestern (Foto) und Heute. Dafür sind noch wenige Plätze frei.

Auf vier Kilometern vorbei an vielen Fabriken

Die Tour führt unter anderem vorbei an mehreren früheren Schuhfabriken. Wittmer beleuchtet die Vergangenheit der Gebäude, die eng mit der Geschichte der Schuhstadt verbunden sind, während der OB auf deren heutige Nutzung eingeht. Wer an der kostenlosen RHEINPFALZ-Sommertour teilnehmen möchte, kann sich noch bis Mittwoch, 15 Uhr, anmelden: per E-Mail an redpir@rheinpfalz.de oder telefonisch ab 9 Uhr unter 06331/8004-34. Falls Sie sich per E-Mail anmelden, geben Sie bitte Ihren Namen und Ihre Telefonnummer an.

Die Tour ist gut vier Kilometer lang und auch für Rollstuhlfahrer geeignet. Angesetzt sind drei Stunden, Abkürzungen sind möglich. Der Treffpunkt wird den Teilnehmern bei der Terminbestätigung bekanntgegeben. Teilnehmer müssen vor Ort einen negativen Coronatest, einen Impfnachweis oder einen Nachweis vorlegen, dass sie von Corona genesen sind.