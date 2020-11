Die Fußball-Regionalliga Südwest wird nach sechs Wochen Corona-Zwangspause vermutlich am zweiten Dezember-Wochenende ihre Saison fortsetzen. Für den FK Pirmasens bedeutet dies ein Heimspiel am 11. oder 12. Dezember gegen den VfB Stuttgart II. Vor Weihnachten folgen dann noch die Partien bei Astoria Walldorf und gegen den Bahlinger SC. Wie FKP-Präsident Jürgen Kölsch mitteilte, habe die rheinland-pfälzische Landesregierung am Freitagnachmittag während der Liga-Videokonferenz darüber informiert, dass sie in der neuen Corona-Landesverordnung die Fußball-Regionalliga Südwest als Profiklasse anerkennt und damit Training und Spiele ohne Publikum gestattet.