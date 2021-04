Weil der Wind am Dienstag in Leimen so unangenehm blies, hat ein Pirmasenser Triathlet seine Trainingsrunde auf dem Rad kurzfristig geändert – und das war das Glück für eine Frau aus Maßweiler.

„Wegen des kalten Nordostwinds habe ich meine Leimener Radtour abgekürzt und bin Richtung Clausensee gefahren. Etwa 100 Meter außerhalb vom Dorf habe ich dann ein Portemonnaie mit Geldscheinen, Ausweisen und Bankkarte gefunden“, erzählt der Ausdauersportler. Zu Hause angekommen, habe er gleich über Facebook versucht, die Inhaberin der Geldbörse zu kontaktieren – mit schnellem Erfolg.

Eineinhalb Kilometer auf dem Autodach

Eine Frau aus Maßweiler habe ihm geantwortet und berichtet, dass sie nach einem Einkauf im Schuhhaus Cronauer in Leimen ihr Portemonnaie aufs Autodach gelegt und dort vergessen habe. „Der Geldbeutel ist aber nicht gleich runtergefallen, sondern sie ist mit ihm auf dem Dach noch etwa eineinhalb Kilometer gefahren“, wundert sich der Triathlet. Am Mittwoch war das Fundstück wieder bei seiner Besitzerin.

Mit Kaffee schon mal Ähnliches erlebt

Einen Finderlohn habe er abgelehnt, sagt der Pirmasenser und erinnert sich, dass ihm Ähnliches selbst schon mal passiert sei: „Ich habe mal einen Kaffeebecher auf meinem Autodach vergessen. Der Kaffee war dann schnell getrunken.“