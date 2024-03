Aus dem Pariser Dachstuben-Milieu in die Südwestpfalz: Die Oper „La Bohème“ von Giacomo Puccini kommt am Donnerstag, 14. März, in der Pirmasenser Festhalle auf die Bühne.

Giacomo Puccinis „La Bohème“ ist eine der meistgespielten Opern aller Zeiten. Am Donnerstag, 14. März, ist die tragische Liebesbeziehung des Dichters Rodolfo und der Näherin Mimí in der Pirmasenser Festhalle zu erleben. Die Inszenierung der Opera Romana skizziert leidenschaftlich und einfühlsam die Geschichte einer Gruppe junger Künstler im Paris der 1930er Jahre.

Basierend auf dem Roman „Scènes de la vie de bohème“ des französischen Schriftstellers Henri Murger (1822 bis 1861) hat Puccini mit „La Bohème“ ein Meisterwerk der Oper geschaffen: In vier Bildern erzählt er von den kleinen Leuten mit ihren kleinen Freuden, ihren – nicht immer – kleinen Sorgen und entfaltet dabei lebendig und anrührend die ganze innige Lyrik der Bohemien-Welt. Die Aufführung verspricht eine Reise durch die Gefühle zu werden, eine Feier des Lebens und des Todes.

Zusammenleben in einer kalten Dachkammer

Der Dichter Rodolfo, der Maler Marcello, der Musiker Schaunard und der Philosoph Colline leben im Quartier Latin in einer kalten Dachkammer zusammen, die sie ihr Zuhause nennen und in deren Mauern sie Anekdoten, Freundschaft, Illusionen und natürlich Liebe teilen. Kaum jemand aus dem Quartett kann sich von seiner Kunst ernähren, doch ihr Einfallsreichtum, ihre jugendliche Unbekümmertheit und ihr Idealismus lassen die vier überleben.

Am Weihnachtsabend bittet Rodolfos unbekannte wie entzückende Nachbarin Mimì um Feuer für ihre erloschene Kerze. Ihre Begegnung endet in einer leidenschaftlichen Liebeserklärung, doch das Zusammenleben funktioniert nicht. Der arme Poet Rodolfo hat nicht die finanziellen Mittel, um Mimì ein besseres Dasein zu verschaffen, ihre Lebensbedingungen bleiben schlecht. Und: Mimì ist todkrank. Streit, Eifersucht und der sich zunehmend verschlechternde Gesundheitszustand Mimìs stellen das Glück der beiden schon bald auf eine harte Bewährungsprobe. Erst nach einigen Monaten finden sie die Kraft, getrennte Wege zu gehen, um sich dann – für ein kurzes, endgültig letztes Mal – erneut zusammenzufinden.

Verbund aus rumänischen Opernhäusern

Die Opera Romana ist eine in Rumänien und in ganz Europa bekannte Opernbühne. Sie ist ein Verbund aus verschiedenen rumänischen Opernhäusern. Auf ihrer Bühne kommen die besten Solisten Rumäniens für die Inszenierung großer italienischer und französischer Opern zusammen. Auf dem Spielplan stehen Werke wie „La Traviata“, „Tosca“, „Nabucco“ und „Madame Butterfly“.

Aufführungen auf hohem künstlerischem Niveau, ein internationales Repertoire und das Ballett dieser Bühne haben den guten Ruf der Opera Romana begründet. Auf Tourneen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, Spanien, den Niederlanden, Frankreich und Italien präsentieren sich Ensemble und Solisten der Opera Romana stets einem begeisterten Publikum.

Info

Die Vorstellung der Oper „La Bohème“ am Donnerstag, 14. März, in der Pirmasenser Festhalle beginnt um 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Forum Alte Post, Telefon: 06331 2392716, E-Mail: kartenverkauf@pirmasens.de, oder im Internet unter pirmasens.de/kultur. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr.