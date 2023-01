Die Pirmasenser Profine GmbH hat ihre Partnerschaft mit dem Fußball-Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 erneut frühzeitig verlängert und bleibt mit ihrer Marke Kömmerling bis 2027 auf der Mainzer Trikotbrust. Der weltweit aktive Anbieter von Kunststoff-Profilen zur Herstellung von Fenstern und Türen hat seinen ursprünglich bis 2024 laufenden Vertrag als Haupt- und Trikotsponsor beim Fußball-Bundesligisten frühzeitig um drei weitere Jahre verlängert und ausgeweitet: Ab der Saison 2023/2024 werden alle Fans und Dauerkarteninhaber auf der Gegengerade der Mewa-Arena ihre Plätze auf der Kömmerling-Tribüne einnehmen.

Die Marke Kömmerling präsentiert sich bereits seit 2015 auf der Trikotbrust der 05er. Angaben über die Höhe des finanziellen Engagements beim FSV Mainz 05 machen beide Seiten nicht. In den von Sportmedien verbreiteten Übersichten über Trikotsponsoring-Einnahmen wird Mainz 05 mit vier Millionen Euro auf Rang 13 geführt.

In der Frauenfußballsparte ist Kömmerling seit 2022 Trikotsponsor bei den Damenmannschaften des TSV Schott Mainz, die ab Sommer 2023 komplett unter dem Dach von Mainz 05 und mit dem Logo von Kömmerling auf der Brust spielen werden.

Stefan Hofmann, Vereins- und Vorstandsvorsitzender des 1. FSV Mainz 05, sagt: „Die Kooperation mit Kömmerling war von der ersten Minute an von immenser gegenseitiger Wertschätzung geprägt, welche über die vielen gemeinsamen Jahre noch weiter gewachsen ist. Wir sind unheimlich stolz, dass einer der renommiertesten Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz und gleichermaßen einer der erfolgreichsten Global Player in seinem Gebiet erneut entschieden hat, die Zusammenarbeit mit uns vorzeitig zu verlängern.“ Peter Mrosik, Geschäftsführender Gesellschafter der Profine GmbH ergänzt: „Kömmerling steht für Nachhaltigkeit und fokussiert diesen zukunftsweisenden Aspekt auch in seiner Kommunikation künftig noch stärker. Diese Markenphilosophie geht Hand in Hand mit der Ausrichtung des 1. FSV Mainz 05 als Vorreiter bei Klimaneutralität sowie mit seinen weiteren vielfältigen Aktivitäten in Sachen gesellschaftlicher Verantwortung. Daher ist die Verlängerung unserer Partnerschaft ein nächster konsequenter Schritt sowohl in unserer Markenpolitik als auch in der engen Kooperation mit dem Verein, die weit über ein reines Sponsoring hinausgeht.“