Ein Tochterunternehmen von Profine nimmt viel Geld in die Hand: Für eine Milliarde Euro sollen in Osteuropa Photovoltaikanlagen entstehen. Profine stellt in Pirmasens Profile für Fenster und Türen her. Im Sommer gründete die Profine-Gruppe mit der Wirth Gruppe aus Waghäusel einen eigenen Energiedienstleister. Die Produktion von Profine gilt als extrem energieintensiv. Profine Energy GmbH plant in Nordwestbulgarien den Bau von Fotovoltaikanlagen mit einem Investitionsvolumen von über einer Milliarde Euro. Dies wäre die größte einmalige Investition in der Geschichte der bulgarischen Wirtschaft. Das hat die Firma am Donnerstag mitgeteilt.

