Die Profine-Gruppe und die Wirth Gruppe aus Waghäusel haben einen gemeinsamen Energiedienstleister, die Profine Energy GmbH mit Sitz in Waghäusel, gegründet. Dies teilte Profine gestern mit. Aufgabe des Unternehmens seies, die 29 Standorte der Profine-Gruppe in 23 Ländern – darunter auch der Standort Pirmasens – mit eigenen Fotovoltaikanlagen von aktuellen Strompreisentwicklungen und den großen Energiekonzernen weitgehend unabhängig zu machen. Damit soll die Versorgungszuverlässigkeit und die Wirtschaftlichkeit der Standorte erhöht werden und ein Beitrag zu Energiewende und Klimaschutz geleistet werden.

Profine Energy werde sich in nationalen und internationalen Energieprojekten engagieren, heißt es. Ziel des Unternehmens sei die Erbringung von Dienst- und Serviceleistungen auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien im In- und Ausland. Dazu gehören die Projektierung, Entwicklung, Errichtung und der Betrieb von Fotovoltaikanlagen nebst Batteriespeichern und Anlagen regenerativer Energieerzeugung aus Wind und Biomasse. Geplant sind eigene Projekte und Leistungen für Partnerunternehmen. Auch die Kunden der Unternehmensgruppe könnten von den Kenntnissen des Energiedienstleisters profitieren und mit ihren Unternehmen in gemeinsamen Projekten mit Profine Energy die eigene Energiezukunft umwelt- und klimafreundlich gestalten. „Profine steht für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Dazu haben wir eine klare Haltung und Vision. Vor diesem Hintergrund sind die Gründung der Profine Energy GmbH sowie die Investitionen in erneuerbare Energien ein weiterer konsequenter Schritt“, erklärt Profine-Chef Peter Mrosik.