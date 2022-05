Am Mittwoch gegen 6.45 Uhr wurde ein 32-jähriger Rollerfahrer aus dem Landkreis Kaiserslautern in der Zollstockstraße von der Polizei kontrolliert. Der Mann gab an, dass der mit einem Versicherungskennzeichen zugelassene Roller 40 bis 60 Stundenkilometer schnell fahren würde. Er selbst konnte lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen.

Seinen Führerschein habe er abgeben müssen, da er zu viele Punkte habe. Die tatsächlich erreichbare Höchstgeschwindigkeit konnte auf dem Rollenprüfstand nicht ermittelt werden, da die Skala des Prüfstandes bei Tempo 130 endet und der Roller die Anzeige bis zum Anschlag brachte. Der Roller wurde sichergestellt und entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet. Nebenbei stellte sich heraus, dass gegen den Fahrer ein Haftbefehl bestand. Die Vollstreckung wurde durch die Zahlung des ausstehenden Geldbetrages in Höhe von 900 Euro abgewendet.

Ein weiterer Rollerfahrer wurde zwei Stunden später in der Landauer Straße kontrolliert. An diesem Roller war ein blaues Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2009 montiert. Gegen den 65-jährigen Fahrer aus Pirmasens wird nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Ein Kleinkraftrad mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von Tempo 25 wurde gegen 12.30 Uhr in der Brunnengasse einer Kontrolle unterzogen. Der Rollenprüfstand ergab hier einen tatsächlichen Wert von Tempo 38. Eine dafür erforderliche Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorweisen.