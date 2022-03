Das Pokalfinale des Südwestdeutschen Fußballverbands zwischen den Regionalligisten FK Pirmasens und TSV Schott Mainz wird am 21. Mai vermutlich im vorderpfälzischen Weingarten ausgetragen. Der Verbandsspielausschuss favorisiert nun diesen neutralen Austragungsort, nachdem die Mainzer das Angebot des FKP ablehnt haben, im Pirmasenser Framas-Stadion zu spielen. Das SWR-Fernsehen inspiziert am Mittwoch noch die „Arena“ in Weingarten, ob diese auch TV-tauglich ist. Dann fällt die endgültige Entscheidung.

Das Erste überträgt am 21. Mai alle Landespokalfinals in einer Live-Konferenz. Der Verbandspokalsieger qualifiziert sich für die erste DFB-Pokal-Runde 2022/23, was eine sechsstellige Einnahme und ein Heimspiel gegen einen Erst- oder Zweitligisten mit sich bringt.