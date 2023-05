Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vier Tänzerinnen der Pirmasenser Tanzschule Passion for Dance haben bei einer Kika-Sendung Sänger Sven van Thom bei einem Auftritt begleitet. Es war ein aufregendes Erlebnis für die jungen Frauen. Wer will, kann sich die Sendung in den Mediatheken anschauen.

Ein Traum von Annkatrin, Vivian, Etenia und Tyra hat sich erfüllt: Die jungen Frauen, die schon seit Jahren in der Pirmasenser Tanzschule Passion for Dance trainieren, waren vor wenigen Tagen im