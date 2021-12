Die Zentrale Impfstelle des Städtischen Krankenhauses auf dem Messeareal in Pirmasens bittet Bürger gebuchte Termine, die nicht wahrgenommen werden, rechtzeitig abzusagen – entweder via Internet oder telefonisch unter der Service-Hotline. Die Differenz zwischen registrierten Terminen und tatsächlich durchgeführten Impfungen liegt einer Mitteilung zufolge bei rund 15 Prozent. Das entspreche bis zu 370 Personen pro Woche. „Jeder nicht abgesagte Termin ist im schlechtesten Fall eine verlorene Corona-Schutzimpfung, die jemand anderes hätte bekommen können“, appelliert Beigeordneter Denis Clauer (CDU) an die Solidarität innerhalb der Bevölkerung. Über die Gründe, weshalb aktuell deutlich mehr Südwestpfälzer nicht zu ihrem bestätigten Impftermin erscheinen, lasse sich nur spekulieren. Die Vermutung liege nahe, dass sich Menschen parallel zur Zentralen Impfstelle des Städtischen Krankenhauses möglicherweise bei Hausärzten oder Betriebsmedizinern für den „Piks“ angemeldet haben. Deshalb bitten die Verantwortlichen darum, einen Termin in der Zentralen Impfstelle, der nicht wahrgenommen wird, rechtzeitig zu stornieren, damit er neu vergeben werden kann.

Die Stornierung eines Termins ist auf zwei Wegen möglich – online oder telefonisch. Mit der Buchung erhalten Kunden nach erfolgreicher Registrierung eine E-Mail mit Datum und Uhrzeit für die Impfung. In dieser E-Mail befindet sich ein Link, über den der vereinbarte Termin rund um die Uhr mit einem „Klick“ storniert werden kann. Alternativ ist es auch möglich unter der Rufnummer 06331 533206 abzusagen.