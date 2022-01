Nur drei Jahre lang ging es mit den Einwohnerzahlen in Pirmasens aufwärts. Seit vier Jahren in Folge ist damit wieder Schluss. Auch 2021 verlor die Stadt an Einwohnern. 117 Pirmasenser weniger waren hier gemeldet. Der Verlust betrifft hauptsächlich die Kernstadt.

Von 2015 bis 2017 ging es nach langen Jahren permanenter Einwohnerverluste mal wieder aufwärts, was im Wesentlichen wohl an den Flüchtlingen lag, die in die Stadt strömten. Der Zuwachs war 2016 mit 404 Einwohnern mehr sogar ganz ordentlich und die Einwohnerstatistik kletterte auf über 42.000 Einwohner. Seit 2018 geht es wieder abwärts bei den Einwohnerzahlen. Nach kräftigen Verlusten von 192 und 205 Einwohnern pro Jahr hielt es sich im ersten Pandemiejahr 2020 mit einer Abnahme von 38 Einwohnern noch im Rahmen. Im vergangenen Jahr waren es dann 117 weniger. Aktuell gibt es nur noch 41.632 Pirmasenser.

Sollte die Tendenz anhalten, würde schon in diesem Jahr der bisherige Negativrekord bei der Einwohnerzahl in der Nachkriegszeit unterboten. 2014 war mit 41.614 Einwohnern die bisher niedrigste Einwohnerzahl registriert worden. Das sind nur 18 Einwohner weniger, als zum 31. Dezember 2021 gezählt wurden. Die höchste Zahl war übrigens 57.156 Einwohner im Jahr 1977.

Innenstadt am meisten betroffen

Der Rückgang betrifft hauptsächlich die Kernstadt, die einen Verlust von 127 Einwohnern hinnehmen muss, und die Vororte Winzeln, Hengsberg und Erlenbrunn. Am härtesten hat es Hengsberg getroffen. Von den 490 Einwohnern im Jahr 2020 sind zwölf weggezogen oder verstorben, was einem Rückgang um 2,5 Prozent entspricht. Zum Vergleich: Die ganze Stadt hat mit dem Verlust von 117 Einwohnern einen Rückgang von 0,3 Prozent erlitten. In Winzeln waren es neun weniger (1896 Einwohner) und in Erlenbrunn acht (1485 Einwohner). Über den stärksten Zuwachs kann sich Niedersimten freuen, wo die Einwohnerzahl auf 1059 kletterte, was einem Plus von 14 entspricht. Fehrbach ist um zwölf Einwohner auf 1469 geklettert und Gersbach um vier auf 1415 Einwohner. Windsberg kann mit einem Plus von neun nun auf 706 Einwohner verweisen.