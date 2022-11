Am Samstag, 18 Uhr, kommt es in der Frauenhandball-Pfalzliga zum Wiedersehen der Dauerrivalen FSG Hauenstein/Rodalben und HSG Landau/Land. In der Hauensteiner Wasgauhalle stehe „ein 50:50-Spiel“ an, in dem „Landau aber doch der Favorit“ sei, wie FSG-Trainer Björn Stoll sagt. „Aber: Wir müssen uns vor keinem Team der Liga verstecken und zu Hause schon gar nicht. Wir wissen, dass Landau etwas kann, aber wir sind vorbereitet.“ Stoll ist sich sicher, dass gegen den Tabellenzweiten „am Ende Tagesform und Kleinigkeiten entscheiden“. Er kann auf den kompletten Kader zurückgreifen, Naomi Ferkah ist angeschlagen. Die Pfalzliga-Frauen des TV Thaleischweiler spielen am Sonntag ab 18 Uhr bei Mundenheim II.