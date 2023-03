Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Wochenende hätte in den Ligen des Pfälzischen Tischtennis-Verbandes noch gespielt werden dürfen, der nationale Lockdown light bis Ende November beginnt ja erst am Montag. Doch am späten Donnerstagabend wurde dann auch für die Tischtennisspieler in der Pfalz die sofortige Saison-Unterbrechung angeordnet.

Ein großes Stoppschild prangt nun auf der Homepage des Pfälzischen Tischtennis-Verbandes (PTTV). Der PTTV hatte sich dazu entschlossen, den Ligen- und Pokalspielbetrieb wegen der Corona-Pandemie