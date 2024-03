Besucher des Hallenbades in Waldfischbach-Burgalben müssen sich in dieser Woche auf reduzierte Öffnungszeiten einstellen. Am Samstag ist ganz geschlossen. Grund dafür sind krankheitsbedingte Personalausfälle. Das teilt die Verbandsgemeindeverwaltung Waldfischbach-Burgalben mit.

Am Dienstag und Donnerstag ist das Hallenbad in den Bruchwiesen jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet, am Mittwoch von 8 bis 14.30 Uhr sowie am Freitag und Sonntag jeweils von 9 bis 15 Uhr. Komplett geschlossen ist das Bad am Samstag, 16. März.