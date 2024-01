Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es begann in den 70er Jahren als Hobby im Keller: Elisabeth Hill richtete in ihrem Haus in der Beckenhofer Straße kalte Platten für Familienfeiern bei Freunden und Bekannten an. Die Tochter einer Metzgerfamilie wurde immer häufiger angefragt, und so wurde aus der Nebenbeschäftigung der Hauptberuf: 1980 gründeten sie und ihr Mann Friedrich, ein gelernter Metzger, den Partyservice Hill.

Seit den 80er Jahren versorgt die Pirmasenser Firma Privatleute und Unternehmen in der Region und darüber hinaus. Peter Hill führt den Familienbetrieb zusammen mit seiner Frau Christine